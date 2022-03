Auto investe uomo in corso Lecce angolo via Lessona a Torino

Incidente ieri sera in corso Lecce angolo via Lessona, a Torino, dove una Ford C-Max che viaggiava in direzione di corso Regina Margherita ha investito un uomo. La vittima dello scontro, un trentenne senza documenti, è stata trasportata all’ospedale Cto di Torino in condizioni gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi e per far luce sulla dinamica dell’incidente. La vettura dopo lo scontro si è immediatamente fermata e il conducente è stato il primo a prestare soccorso.