In fiamme il dormitorio dei senza tetto di Villa Pellizzari a Torino

Un incendio è scoppiato ieri sera a Villa Pellizzari, il dormitorio per senza tetto di corso Casale a Torino gestito dal Centro Torinese di Solidarietà in accordo con l’Asl cittadina. Le fiamme, per cause da accertare hanno distrutto una stanza e danneggiato l’impianto elettrico di un intero piano. Due persone sono rimaste lievemente intossicate dal fumo e una quindicina hanno dovuto trovare altre sistemazioni per la notte. Le fiamme sono state spente dalle squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco . Sul posto anche la polizia che indaga sulle origini dell’incendio.