Attacco hacker al Comune di Torino, rete informatica torna sicura

Da domani mattina, tornerà alla piena operatività in sicurezza la rete informatica del Comune di Torino dopo l’attacco hacker subito nella giornata di oggi.

Con il ripristino del sistema, dopo una fase di controllo effettuata area per area, saranno nuovamente attivi gli sportelli delle anagrafi e degli altri servizi civici per i quali, in via precauzionale e per le necessarie verifiche, era stata sospesa l’attività.

La Città di Torino conferma che i dispositivi informatici delle anagrafi non sono stati danneggiati e che i contenuti delle banche dati centrali non sono stati persi e non hanno neppure subito alterazioni.