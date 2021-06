Astrazeneca, Cirio: “Seguiamo indicazioni Aifa”

La Regione Piemonte seguirà con attenzione le direttive dell’Aifa sulla somministrazione del vaccino Astrazeneca dopo i dubbi sulla somministrazione alle persone under 60.

“La Regione si muove come sempre si è mossa, cioè con grande rigore e con grande attenzione alle indicazioni che provengono da Aifa. Per cui, laddove Aifa ha dato indicazioni di preferibilità di un vaccino rispetto ad un altro, la Regione si è sempre adeguata e continuerà a farlo. Anzi, ben vengano, perché’ più indicazioni si hanno e più ci sono certezze anche nella comunicazione” ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

“Attendiamo di vedere cosa dice Aifa oggi – ha aggiunto – perché’ bisogna valutare la perentorietà delle indicazioni che vengono date”. Cirio ha spiegato che “Un conto è la vaccinazione sulla base dei vaccini che ti arrivano dal generale Figliuolo, altro discorso sono le iniziative in cui puoi scegliere. Laddove puoi scegliere, scegli nel rispetto rigorosissimo delle indicazioni dell’Aifa”.