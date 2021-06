Damilano: “Riportare la sicurezza in Barriera per dare nuova vita al quartiere”

Il candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano prosegue nell’illustrare il suo progetto per Torino e questa volta lo fa partendo da uno dei quartieri più complessi della città, Barriera di Milano che a sua detta “una zona che ha tutte le caratteristiche per tornare a essere uno dei quartieri più rappresentativi della nostra città: occorre riportare sicurezza là dove non c’è, perché la sicurezza è la precondizione di una Torino bellissima”. “Ho incontrato alcuni cittadini di Barriera di Milano – racconta in un post su Facebook – che hanno condiviso con me l’amore per il loro quartiere: di giorno appare vivibile e accogliente, ma la sera soffre per una situazione di forte degrado e insicurezza. Parlando con i commercianti – aggiunge -, piccole realtà eccellenti, alcune storiche, che portano avanti il loro lavoro nonostante le difficoltà, si percepisce un forte senso di comunità. Ho potuto apprezzare e conoscere ancora meglio questa zona e discutere delle sue criticità e potenzialità”.