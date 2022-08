Askatasuna e Gabrio verso lo sgombero? In prefettura tavolo sul recupero degli immobili occupati

Il recupero degli immobili di proprietà comunale occupati dai centri sociali, tra cui Askatasuna e Gabrio, è stato uno degli argomenti discussi oggi in prefettura a Torino durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

“Si tratta – ha spiegato la vicesindaca Michela Favaro al termine della riunione, cui hanno preso parte i vertici locali di polizia, carabinieri e guardia di finanza – di condividere le informazioni e di concertare le iniziative più opportune distinguendo fra una situazione e l’altra. Verranno intraprese delle azioni. L’obiettivo principale è evitare problemi di sicurezza. Ma come Città noi vogliamo anche individuare dei progetti per il riutilizzo delle strutture: lo sgombero, da solo, non serve”.