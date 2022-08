Arredare il bagno come ambiente dedicato al relax

Oggi il bagno è anche dedicato al relax oltre che alla cura della persona. I trucchi e gli escamotage per arredarlo in maniera confortevole e allo stesso tempo funzionale sono davvero tanti. È in questa stanza che si può dare valore al proprio benessere psicofisico senza che nessuno debba interferire.

Per creare una stanza gradevole e rilassante, oltre che funzionale, è possibile per esempio prendere visione delle proposte di Parama che prestano particolare attenzione anche alla sfera emotiva, con proposte moderne e di design in grado di esaltare l’ambiente in un mix di eleganza e funzionalità.

Come arredare il bagno e dare spazio al relax

Per arredare un bagno dedicato al relax in cui viene data estrema importanza al comfort,bisogna tenere conto di svariati fattori, quali:

elementi di design;

rivestimenti;

mobili, mensole e pensili;

vasche da bagno o box doccia;

colori e finiture;

sanitari, lavabi e lavandini.

Il bagno: ambiente dedicato al relax

Il bagno dedicato al relax è accogliente oltre che funzionale. Prima di ogni cosa è necessario che l’atmosfera sia accogliente, in modo da potersi trattenere in questo ambiente anche qualche minuto in più rilassandosi. Quindi, nell’arredare un bagno dedicato al relax è bene predisporre per esempio candele, un’illuminazione soffusa e una musica di sottofondo, essenziale per ritrovare il proprio benessere psicofisico dopo una lunga giornata di lavoro.

Gli elementi fondamentali per progettare un bagno dedicato al relax

A prescindere dai propri gusti personali, l’arredo di un bagno dedicato al relax è equilibrato e armonico, anche con il resto della casa. In questo ambiente ogni stile si completa con in nuovi trend del momento che sono:

benessere

tecnologia

sostenibilità.

Rivestimenti e colori in grado di infondere relax

Chi desidera arredare un bagno dedicato al relax non può fare a meno di considerare il colore adatto alle pareti. In questo caso non c’è che l’imbarazzo della scelta. Infatti, il mercato, oltre alle vernici waterproof offre una vasta gamma di prodotti unici nel loro genere, tra cui piastrelle, lastre di grandi dimensioni ed anche carte da parati. Queste ultime, a differenza dei prodotti di una volta, sono dotate di una qualità superiore, in quanto realizzate in materiali innovativi resistenti all’umidità, proprio perché studiate appositamente per questo ambiente.

Il mosaico per rivestimenti unici effetto spa

Per l’arredo di un bagno dedicato al relax e di tendenza molto importanti sono anche i mosaici caratterizzati da un grande fascino. Questi possono essere abbinati sia a piastrelle che a pareti tinteggiate con colori impermeabili. Il mosaico può essere applicato su tutte le pareti o semplicemente su una in particolare, come quella della doccia. Inoltre, questa soluzione è in grado di soddisfare anche le esigenze più particolari in quanto in commercio è disponibile un’ampia gamma di materiali, colori e pattern che garantiscono una personalizzazione unica, in grado di creare una perfetta atmosfera rilassante.

Mobili funzionali per una stanza da bagno rilassante e pratica

Anche la scelta dei mobili è molto importante per creare un ambiente confortevole. Funzionalità e praticità sono due concetti fondamentali per creare un bagno dedicato al relax. Prima di ogni cosa è necessario scegliere mobili di qualità, preferibilmente in materiali naturali, sostenibili e attenti all’ambiente. Inoltre, è importante che questi siano funzionali e pratici da utilizzare. Ideali sono, per esempio, gli specchi contenitori in cui riporre tutti i prodotti dedicati alla cura del corpo, in modo che l’ambiente circostante sia ordinato ed elegante allo stesso tempo.