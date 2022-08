Cos’è la dominanza del BTC? Come usarla per le vostre operazioni in criptovalute

Il Bitcoin è la criptovaluta più grande, ma cos’è la dominanza del BTC e può aiutarvi a fare operazioni di criptovaluta migliori?

Il mercato delle criptovalute è altamente volatile, il che lo rende un investimento potenzialmente rischioso. Di conseguenza, i trader e gli investitori stanno escogitando sempre più strumenti e indicatori diversi per seguire le tendenze del mercato e prendere le giuste decisioni di trading.

Uno di questi strumenti è il “Bitcoin dominance index”. L’indice di dominanza del Bitcoin aiuta ad analizzare le diverse condizioni di mercato per determinare il trend di mercato più forte tra Bitcoin e altcoin.

In questo articolo descriveremo la dominanza del Bitcoin, i fattori che la influenzano e come è possibile utilizzarla per prendere decisioni di trading migliori.

Cos’è la dominanza del Bitcoin?

La dominanza del Bitcoin, o dominanza del BTC, è la misura di quanta parte del valore totale di tutte le criptovalute è costituita dal Bitcoin. Il principio di base è che se la dominanza del BTC aumenta, il valore delle altcoin diminuisce. Al contrario, se la dominanza di BTC diminuisce, il valore delle altcoin aumenterà. La dominanza del BTC è chiamata anche indice di dominanza del Bitcoin e rapporto di dominanza del Bitcoin.

Il livello di dominanza del Bitcoin si determina confrontando la capitalizzazione di mercato totale del Bitcoin con la capitalizzazione di mercato totale di tutte le altre criptovalute messe insieme.

Il termine capitalizzazione di mercato delle criptovalute si riferisce al valore di mercato totale delle criptovalute. La capitalizzazione di mercato di una criptovaluta è determinata moltiplicando il numero totale di monete in circolazione per il loro prezzo corrente.

Il prezzo di una criptovaluta non è l'unico modo per determinarne il valore. Gli investitori guardano alla capitalizzazione di mercato per avere un quadro più ampio e per confrontare il valore di diverse criptovalute. Come statistica chiave, la capitalizzazione di mercato può mostrare quanto potrebbe crescere il prezzo di una criptovaluta e se è sicura o meno da acquistare rispetto ad altre.

3 fattori chiave che influenzano la posizione dominante del BTC

In che modo la forza del BTC si rapporta alle altre criptovalute? Cosa influenza la posizione dominante del BTC?

1. Aumento dell’uso delle Altcoins

Il Bitcoin è stato creato per sostituire le valute fiat ed essere una valuta comune per il trasferimento di valore. D’altra parte, molte altcoin vanno oltre il sistema di scambio e vengono utilizzate in progetti importanti, tra cui giochi, sicurezza, arte e molti altri servizi DeFi. Di conseguenza, il dominio del mercato del Bitcoin diminuisce man mano che le altcoin diventano più diffuse.

2. Aumento dell’uso delle Stablecoin

Sappiamo tutti che il mercato delle criptovalute è volatile. Per far fronte a questa situazione, molte persone hanno iniziato a guardare alle stablecoin, un tipo di altcoin. Una stablecoin è una criptovaluta il cui valore è ancorato a un’altra classe di attività per rimanere stabile, come la valuta fiat, l’oro, ecc.

Con le stablecoin, gli investitori in criptovalute non devono sempre convertire il loro denaro in valute fiat per bloccare i loro profitti. Possono invece convertirlo in stablecoin. Lo spostamento dei fondi dal volatile Bitcoin alle stablecoin riduce il dominio del BTC.

3. Lancio di nuove criptovalute

Molte altre monete vengono introdotte sul mercato, attirando sempre più utenti e investitori. Alcune di queste monete attirano investitori e sviluppatori in breve tempo. Nel tentativo di guadagnare rilevanza sul mercato, il team del progetto svolge attività per rendere l’altcoin più preziosa. Alcune altcoin vengono pubblicizzate sui social media , facendo sì che gli investitori si buttino sulla pompa dei prezzi con la possibilità di guadagnare rapidamente. Queste attività riducono anche la posizione dominante del Bitcoin.

Ci sono molti modi per fare soldi più velocemente con le altcoin che con il Bitcoin. Il prezzo del Bitcoin è già alto e, rispetto ad altre criptovalute, è più stabile. Molte persone investono in altcoin per trarre profitto da movimenti di mercato più volatili e drammatici.