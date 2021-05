Apre Hub vaccinale di Api Torino: numerose le adesioni

Sarà inaugurato giovedì 3 giugno l’hub vaccinale di API Torino, presso la sede dell’Associazione delle PMI, e dedicato alla vaccinazione del personale dipendente delle piccole e medie imprese associate al sistema Confapi di Torino, Biella e Cuneo, ma anche ai dipendenti delle imprese e delle cooperative di altre associazioni. Infatti, hanno già ufficialmente aderito Legacoop Piemonte Confcooperative Piemonte, Confetra Piemonte, Casa Artigiani Torino.

“L’apertura di un hub vaccinale di API Torino – dice Corrado Alberto, presidente dell’Associazione -, va nella direzione che più volte abbiamo ribadito: per vincere Covid-19 e riprendere un cammino di sviluppo occorre l’impegno di tutti, anche quindi delle imprese e delle loro associazioni. E’ con questo spirito che mettiamo a disposizione la nostra struttura anche alle altre associazioni d’impresa e della cooperazione. API Torino si era detta pronta a collaborare con la Regione Piemonte per eseguire le vaccinazioni in favore dei dipendenti delle piccole e medie imprese e quindi accelerare la somministrazione dei vaccini. Diamo adesso seguito concreto a questa promessa sulla base delle indicazioni che le istituzioni, locali e nazionali, hanno fornito”.

L’hub vaccinale di API Torino è stato progettato e verrà gestito insieme alla Croce Rossa Italiana Comitato di Torino che sarà presente con proprio personale medico e infermieristico.

“API Torino ti vaccina” sarà aperto 7 giorni su 7 dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Previsti 3 box vaccinali e 1 dedicato a chi ha problemi di deambulazione. Il centro vaccinale avrà una potenzialità di circa 300 persone ogni giorno. Oltre agli spazi obbligatori per la sua corretta fruizione, l’hub vaccinale di API prevede anche un ampio parcheggio per agevolare l’accesso da parte del personale delle aziende.