Appendino-Raggi, incontro tra ex sindache per parlare del futuro

Un pranzo tra amiche e non più tra cariche istituzionali, ma soprattutto senza guardare la lancetta dell’orologio. L’ex sindaca di Roma Virginia Raggi è a Torino per incontrare la collega Chiara Appendino, per raccontarsi i cinque anni trascorsi alla guida delle loro città e per i progetti futuri.

“Oggi una piacevolissima visita a Torino – scrive Appendino sui social – Credo che con Virginia Raggi sia stato il primo pranzo senza guardare l’orologio. Abbiamo parlato a lungo delle nostre esperienze e di quanto amministrare una città sia, in ogni caso, tra i più grandi onori che si possano vivere”.

Anche Raggi ha raccontato la sua giornata torinese: “Sono venuta a trovare Chiara Appendino che tra pochi giorni diventerà mamma per la seconda volta. Un’occasione per confrontarci e parlare anche di tanti progetti da realizzare per il nostro futuro”.