Appendino non piace più: solo 94esima tra i sindaci più amati

Crollo di gradimento per la sindaca Chiara Appendino. L’ultima classifica del Sole 24 ore la vede infatti solo al 94esimo posto, a fianco della collega romana Virginia Raggi. Con undici punti percentuali in meno rispetto ai dati raccolti in occasione del ballottaggio elettorale del 2016. Ma in realtà con tre punti di gradimento in più rispetto al sondaggio dello scorso anno.

Primo in classifica con il 65 per cento degli apprezzamenti il sindaco di Bari Antonio Decaro, mentre ancora peggio di Appendino in classifica sono il primo cittadino di Parma Federico Pizzarotti e di Imperia Claudio Scajola (97) e di Napoli Luigi De Magistri (104). Poco più in su Beppe Sala, sindaco di Milano in posizione 81 con il 49% degli apprezzamenti.

Piace invece Alberto Cirio che è giudicato il sesto presidente di Regione più gradito, mentre a guidare la classifica sono Zaia, De Luca e Toti.

Tra i sindaci piemontesi i più amati sono il novarese Alessandro Canelli, 15esimo, Federico Borgna di Cuneo, in classifica alla posizione 22. Mentre solo 81esimo sono Silvia Marchionini di Verbania e Claudio Corradino di Biella.