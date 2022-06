Appendino: “M5s resta la mia casa”

Nonostante l’amicizia con Luigi Di Maio Chiara Appendino non lo segue nella nuova avventura politica. L’ex sindaca di Torino ha scelto di rimanere all’interno del Movimento 5 Stelle.

“Ho preso una posizione sulla quale non nutro dubbi. Come ho sempre detto, la mia casa politica è quella del Movimento 5 Stelle e, finché ci sarà un’idea condivisa di futuro, questa continuerà ad essere” scrive in un post aggiungendo come “Ieri Luigi Di Maio e diversi parlamentari hanno fatto una scelta che non condivido assolutamente, ma che non cancella quanto fatto e vissuto insieme in tutti questi anni. Che, nel bene e nel male, ci ha portato ad essere ciò che siamo”.

Appendino aggiunge come quello che sta accadendo al Movimento “è dunque un momento di cui avverto il peso, in particolare dal punto di vista umano” ma confida che il M5s “saprà ripartire. Ma dovrà imparare dai propri errori ed essere ancora più vicino ai bisogni reali dei cittadini, soprattutto quelli più in difficoltà, colpiti da una crisi che si farà ogni giorno più dura.

Io cercherò di lavorare in quest’ottica, nel rispetto del ruolo che ricopro e degli impegni presi”.