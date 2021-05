Appendino e Lavolta insieme a passeggio per ambiente

La sindaca di Torino Chiara Appendino e il candidato alle primarie per il Partito Democratico Enzo Lavolta parteciperanno sabato 15 maggio a “Una camminata per l’ambiente”, organizzata da “Europa Verde”. Insieme ai due, ferventi sostenitori dell’alleanza Pd-M5s anche sotto la Mole, ci sarà anche l’europarlamentare dei Verdi Europei Eleonora Evi. Enzo Lavolta e i suoi sostenitori sono impegnati in questi giorni alla raccolta firme per la sua candidatura alla corsa per diventa primo cittadino.

Partenza alle 10 dal monumento ad Amedeo di Savoia, all’ingresso del Parco del Valentino, vicino a Torino Esposizioni. All’iniziativa hanno aderito il Club Monopattini Torino e numerose associazioni ambientaliste e animaliste.