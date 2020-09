Appendino e gli automobilisti. Lo Russo: “Trasformare dibattito in tifo come fa la sindaca non serve a nessuno”

Il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale a Torino, Stefano Lo Russo, commenta l’intervento della sindaca Chiara Appendino che questa mattina, lunedì 31 agosto, aveva usato parole dure contro gli automobilisti incivili. “Credo che i toni delle esternazioni di Appendino contro gli automobilisti siano davvero fuori luogo”. “La sicurezza stradale passa dal rispetto del codice della strada da parte di tutti e da interventi infrastrutturali che mettano in sicurezza i diversi utenti. Manutenzioni, percorsi ciclabili e attraversamenti protetti e dedicati sono una condizione necessaria a questa naturale multifunzionalità del nostro sistema viabilistico. Serve lavorare su quello e non fare inutili e sterili polemiche”.

“Il continuare a mettere in contrapposizione i diversi utenti della strada come se si fosse allo stadio trasformando il dibattito in tifo come sta facendo la Sindaca non solo non serve alla Città ma esaspera inutilmente gli animi e di certo non aumenta la sicurezza stradale che poi è la cosa più importante”, conclude Lo Russo.