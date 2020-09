Appendino contro il Pd: “Posizioni di destra sui temi ambientali”

Se qualche mese fa si vociferava di un avvicinamento tra Chiara Appendino e Partito Democratico che potesse portare a replicare l’alleanza di governo romana anche per le amministrative torinesi del 2021 ora le due parti sembrano quanto mai lontane.

E la sindaca, dai microfoni del programma di Rai Radio Uno, Centocittà, non lo nasconde: “Su temi come la mobilità sostenibile, la Ztl e l’ambiente vedo un Pd più vicino alle posizioni di destra”, dice.

Già, proprio su quelle tematiche che invece per il Movimento 5 Stelle rappresentano uno dei punti cardini del percorso politico torinese e non solo. Appendino ancora una volta precisa che solo in autunno scioglierà le riserve su una sua ricandidatura, ma riferito al futuro del suo Movimento aggiunge: “Dobbiamo capire cosa vogliamo fare per il nostro Paese e le nostre città, poi attorno ai temi si costruisce un percorso per attuare quei programmi. Noi parliamo spesso di temi come mobilità sostenibile: per me il M5S deve puntare su questo, così come ambiente e innovazione”.

Dal conto sul il Pd, attraverso il capogruppo in Sala Rossa Stefano Lo Russo, aveva già escluso una possibile alleanza ribadendo di non avere nulla da spartire con i Cinque Stelle.