Andrea Russi: “Atp Finals merito di M5s. Lo Russo votò contro candidatura”

Atp Finals e Olimpiadi 2006: due grandi eventi sportivi della Torino di ieri e domani che sono state inevitabilmente al centro dei riferimenti del candidati sindaci durante il primo confronto ufficiale di martedì scorso.

E se il candidato Pd Stefano Lo Russo ha elogiato il merito delle Olimpiadi nell’arrivare alla Atp Finals il Movimento 5 stelle la pensa diversamente.

Come spiega il candidato al consiglio comunale Andrea Russi che osserva come “uno dei momenti più surreali è stato indubbiamente quando il candidato del PD, parlando delle ATP Finals, ha ribattuto a Valentina Sganga dicendo che sono arrivate grazie alle Olimpiadi del 2006”.

In effetti, lo stesso palazzetto che sarà usato per le Atp Finals fu costruito per i Giochi Olimpici invernali. Ma, a tale proposito Russi fa alcune osservazioni: “Per potersi aggiudicare un evento di rilevanza mondiale non basta averlo un palazzetto, ma è necessario partecipare a un bid. E poi vincerlo. Cosa che ha fatto questa amministrazione col supporto di un team straordinario di tecnici comunali, enti e sponsor. Nessun altro. Diciamo che le Atp Finals, non sono piovute dal cielo, anzi”

Non solo. L’esponente del Movimento 5 Stelle osserva anche come proprio Lo Russo e i Dem non fossero particolarmente interessati all’evento tennistico quando se ne discusse in Sala Rossa: “Se fosse stato per il candidato in questione, non ci saremmo aggiudicati un bel niente, visto che il suo massimo apporto è stato giocare con le palline da tennis in Consiglio Comunale nel momento in cui sembrava che il Governo non finanziasse la città. Finanziamento che poi, invece, la sindaca è riuscita ad ottenere. E, peraltro, non votò nemmeno a favore della candidatura come tutto il suo partito.