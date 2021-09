Gianna Pentenero dà il via alla campagna elettorale in Barriera di Milano

Gianna Pentenero candidata al Consiglio Comunale di Torino per il Partito Democratico, sabato 11 settembre alle ore 16, inaugura la nuova sede elettorale in Via Luigi Cherubini 46, nel cuore di Barriera di Milano, per dare avvio al suo #ImpegnoVero per Torino.

L’evento che dà il via alla campagna elettorale, sarà l’occasione per illustrare temi e priorità del suo programma e sarà volto a rispondere a tutti i cittadini che vorranno partecipare, nell’obiettivo di far ripartire una Città che in questi anni ha mancato molti “appuntamenti” e ha perso in particolare attrattività economica e culturale.

Ogni mercoledì è inoltre in programma un appuntamento aperto con i cittadini, dedicato a ciascun tema del programma elettorale, in una campagna di ascolto, per tornare a mettere in agenda e riaffrontare i temi fondamentali per la Città.

Tra i focus principali oggetto degli incontri: lavoro, istruzione, gestione di fondi europei, salute pubblica e servizi, alla luce di una candidatura che mette a disposizione una storia e un percorso, prima come Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale nella giunta di Mercedes Bresso e, nel 2014 come Assessore Regionale nella giunta Chiamparino con deleghe a lavoro, formazione professionale, istruzione e servizi educativi.

“Le giornate del 3 e 4 ottobre si avvicinano – commenta Gianna Pentenero, candidata al Consiglio Comunale di Torino 2021 – e la Città di Torino è sempre più prossima all’appuntamento più importante, quello con i seggi elettorali, che nomineranno il nuovo Consiglio Comunale, e il nuovo Sindaco che guiderà per i prossimi cinque anni la Città. Per questo motivo è importante che i cittadini arrivino informati a questo appuntamento e con le idee chiare su chi votare. I prossimi cinque anni devono poter avviare un nuovo corso per Torino, che permetta una nuova visione delle politiche della Città. Per questo motivo inauguro una nuova sede elettorale in via Luigi Salvatore Cherubini 46 in Barriera di Milano, per tornare a rispondere alle domande sulle priorità della Città, accorciare le distanze con i cittadini e tornare a parlare dei temi fondamentali.”