Amici 20 al via, c’è anche il torinese Esa Abrate

Ritorna per la ventesima edizione la scuola di Amici di Maria De Filippi. In onda da questo pomeriggio su Canale 5 il talent che sforna ballerini e cantanti ha tra i partecipanti anche un musicista torinese. Si chiama Esa Abrate ha 22 anni, un diploma al Liceo Musicale Cavour e studi al Conservatorio Verdi e nel curriculum, nonostante la giovane età, il ruolo di direttore di orchestra per Pequenuas Huellas, orchestra internazionale per la pace e la fratellanza.

Nel 2016 è stato anche nominato “Alfiere della Repubblica” dal presidente Sergio Mattarella, premio che viene attribuito ai giovani per merito nello studio.

Ma la storia di Esa, che può sembrare quella di un qualunque ragazzo che ha creduto nei suoi sogni, nasconde in realtà un sottofondo molto più amaro. Quello di un passato difficile prima dell’arrivo a Rivoli, dove vive con i genitori adottivi.

Nato in Francia da genitori africani, anche se non saprà mai il Paese di origine, resta orfano di madre a tre anni e a sette gli assistenti sociali lo tolgono dal padre che non si occupava a dovere di lui. Esa finisce in un istituti e poi in una casa famiglia dove dopo qualche mese i genitori adottivi, una famiglia di Rivoli, viene a prenderlo e lo porte in Italia. Ad alleviare la difficile infanzia fu proprio la musica e il canto tanto che saranno proprio i genitori adottivi a intuire le sue potenzialità e ad assecondare la sua passione.

Ora Esa si prepara alla sfida per entrare nella scuola di Amici e a una nuova avventura in musica. Mentre Rivoli si conferma terra di talenti visto che già l’anno scorso il programma della De Filippi aveva lanciato la giovane Martina Beltrami.