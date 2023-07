Alcuni consigli per scegliere il pavimento della tua casa

Il pavimento è una parte fondamentale nella decorazione di una casa. È uno degli elementi che più influenzano lo stile personale e decorativo che si vuole raggiungere, ma al tempo stesso non basta che sia solo esteticamente bello, deve avere una serie di caratteristiche che lo rendano duraturo e resistente. Prima di scegliere, è importante considerare i vantaggi e gli svantaggi di ogni tipo di pavimento, informarsi sui suoi metodi di manutenzione e sui prezzi.

Vediamo insieme quali sono i diversi tipi di pavimenti adatti per gli interni e alcuni suggerimenti che ti potrebbero aiutare a scegliere quello giusto.

Pavimento laminato

È un tipo di pavimento spesso installato per il suo basso costo, la sua facile installazione e la sua capacità di simulare molto bene materiali come il legno, il marmo o la pietra. Lo svantaggio è che non è un materiale che resiste molto all’umidità, quindi non è consigliato installarlo in aree della casa come i bagni.

Pavimento in porcellana

Si tratta di un pavimento molto resistente, che imita perfettamente altri materiali più costosi come il marmo o il legno. Resiste perfettamente all’umidità ed è isolante dalle temperature. Il costo è più alto rispetto al pavimento laminato, ma può essere installato in tutte le stanze della casa, incluso il bagno e la cucina.

Pavimento in legno

Il pavimento in legno è l’opzione più versatile tra i tipi di pavimenti disponibili. Si adatta a ogni tipo di decorazione, dallo stile più rustico a quello più moderno. Il legno in casa trasmette una sensazione di tranquillità, creando un’estetica accogliente e calda. Il principale svantaggio di questo tipo di pavimento è che richiede più manutenzione e cura per mantenerlo in buone condizioni, e periodicamente richiede l’intervento di un professionista per applicare prodotti protettivi e mantenerlo lucido. Il costo del legno è elevato, ma rimane l’opzione preferita da molte persone per le loro case.

Pavimento in ceramica

Negli ultimi anni, le sue vendite sono aumentate notevolmente. C’è una grande varietà sul mercato da cui scegliere, la sua manutenzione non è complicata né richiede trattamenti speciali. Il più grande svantaggio è che può spaccarsi se colpito. È una delle migliori opzioni per cucine e bagni, poiché è antiscivolo, una caratteristica fondamentale per garantire la sicurezza in queste aree della casa.

Pavimento in pietra naturale

Sia per pavimenti interni che esterni, è la migliore proposta per garantire resistenza e durata al pavimento. Il design d’interni negli ultimi anni si è orientato verso la naturalità e l’eleganza offerte dal granito, la arenaria o il marmo. La sua qualità non è paragonabile a quella degli altri pavimenti che possiamo trovare, ma la pietra naturale è molto più costosa in quanto è un materiale molto pesante e la sua installazione non è così semplice. Gli esperti di pietra devono preparare il materiale prima di posarlo e, una volta installato, potrebbe richiedere un trattamento specifico per durare nel tempo.

Pavimento in PVC o vinile

È una tipologia tra le più economiche che si possono trovare, di facile installazione e senza necessità di manutenzione professionale. C’è una vasta gamma nei cataloghi da cui scegliere il colore che si desidera. Può imitare perfettamente qualsiasi altro materiale. È una delle opzioni più popolari per i bagni e le cucine delle case.