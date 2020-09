Aggredisce fidanzato con un collare di ferro per cani: arrestata

Ha aggredito il fidanzato con un collare per cani in ferro. Una donna di origini brasiliane, 22 anni, è stata arrestata dagli agenti della Squadra Volante per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti martedì.

A chiede aiuto è stato l’uomo, chiamando il 112, che ha dichiarato di essere rimasto ferito in seguito alla violenta lite. All’arrivo dei poliziotti la donna ha iniziato a lanciare oggetti e aggredire anche gli agenti. La ventiduenne non è nuova a questo genere di episodi: era già stata arrestata nel 2016 per resistenza a pubblico ufficiale.