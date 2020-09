Abbonamenti non utilizzati durante il lockdown, Gtt rimborsa con voucher

Nessun rimborso economico per chi nei mesi del lockdown non ha potuto utilizzare l’abbonamento ai mezzi Gtt, ma voucher che varranno per avere sconti sull’acquisto di nuovi abbonamenti. Lo annuncia la sindaca Chiara Appendino: “Prime buone notizie per gli utenti Gtt, Gruppo Torinese Trasporti, che non hanno potuto usare il loro abbonamento durante il lockdown. Abbiamo deciso di emettere dei voucher che garantiscano degli sconti sull’acquisto di nuovi abbonamenti”.

Nei prossimi giorni saranno quindi dati i dettagli tecnici e le indicazioni per ricevere il voucher per il periodo di inutilizzo del titolo di viaggio.