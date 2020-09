Ciclabile di via Nizza, nuovo tratto da piazza Carducci al Lingotto

La giunta comunale ha approvato oggi la delibera per la realizzazione del nuovo tratto della pista ciclabile di via Nizza, che da piazza Carducci porterà fino a via Biglieri, in zona Lingotto.

La realizzazione avverrà in estate e si concluderà entro fine settembre. La spesa di circa 300 mila euro è a carico della società Eataly Real Estate. Il nuovo tratto sarà lungo circa un chilometro e partirà da piazza Carducci fino a via Tepice per poi spostarsi sul lato sinistro, a ridosso del marciapiede, proseguendo verso esterno città.

Approvato anche il posizionamento di portabiciclette ed elementi di arredo urbano e l’adeguamento degli impianti semaforici e di percorsi tattili in prossimità degli attraversamenti pedonali per disabili visivi.

“Con l’approvazione del progetto per il nuovo tratto di pista ciclabile facciamo un altro passo avanti verso la trasformazione dell’asse di via Nizza in un viale moderno e funzionale, gradevole da percorrere e più sicuro per tutti gli utenti della strada” ha commentato l’assessora alla Viabilità Maria Lapietra.