219 non vaccinati tra i dipendenti comunali verso la sospensione: servizi a rischio  

I dipendenti comunali a Torino ancora sprovvisti di vaccino sono 219. Lo ha reso noto il sindaco Stefano Lo Russo che “Applicheremo nei loro confronti le leggi decise dal governo come è giusto che faccia un’amministrazione responsabile. Senza nessuno sentimento punitivo, ovviamente, ma nella speranza che si tratti di un provvedimento con forza deterrente, come è nella ratio della linea del governo”. Lo Russo lancia anche un appello al senso di responsabilità dei dipendenti: “Spero che i servizi non si fermino è prevalga il buon senso, ma è un rischio – aggiunge il primo cittadino -. Spero che le persone ancora non vaccinate possano comprendere l’esigenza che abbiamo tutti di proteggerci e di proteggere non solo i colleghi, ma anche l’utenza dei servizi”.