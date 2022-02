Lo Russo,su Irpef chiesto sacrificio a chi può farlo 

“La delibera approvata ieri relativa all’addizionale Irpef avrà un impatto rilevante per il 28% dei torinesi, non sono certo contento di doverla applicare, non era sicuramente una mia priorità, ma purtroppo credo sia una necessità”. Lo ha affermato il sindaco Stefano Lo Russo, a margine dell’inaugurazione di una nuova palestra riabilitativa di Casa Ugi per bambini con malattie oncologiche.

“Questa misura si rende indispensabile per la situazione attuale del Comune che, in assenza dell’intervento governativo e in assenza di questa misura, sarebbe stato nell’impossibilità di chiudere il bilancio in pareggio e sarebbe andato in pre-dissesto tecnico, il che vuol dire che avremmo dovuto chiudere la stragrande maggioranza dei servizi. Quindi, pur facendo una cosa che ci è costata molto, abbiamo deciso, per senso di responsabilità, di non contrarre ulteriormente i servizi e chiedere un sacrificio alle persone che, a nostro modo di vedere, possono dare una mano per cercare di uscire da una situazione economico finanziaria difficile e dare strutturalità all’azione di rilancio che vogliamo mettere in campo”.