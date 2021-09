Zona 30 e pedonalizzazioni in Borgo Vanchiglia

Sono in corso i lavori per la realizzazione della Zona 30 e di nuovi spazi pedonali in Borgo Vanchiglia.

Il progetto, approvato dalla Città e dalla Circoscrizione 7 e finanziato con fondi Pon Metro, ha l’obiettivo di rendere il borgo più fruibile per la mobilità attiva e di ridurre il traffico di attraversamento con modifiche della viabilità, spazi pedonali e marciapiedi più grandi.

I lavori si inseriscono nel percorso di progettazione partecipata iniziato nel 2013 ed è in linea con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile recentemente adottato dalla Città Metropolitana. Si interverrà inizialmente su via Sant’Ottavio, via Giulia di Barolo e via Buniva. Mentre per ora è sospesa la sperimentazione pedonale in via Denina: “La sperimentazione in corso nella via, che collega corso Regina Margherita e corso San Maurizio – spiegano da Palazzo Civico -, ha fatto emergere alcune criticità in merito ai flussi di traffico, per questo l’amministrazione ha valutato di sospenderla e di procedere speditamente sugli altri interventi previsti da progetto”.