Zerocalcare, “E niente”. Era meglio il lockdown 2020? L’ultimo cartoon

“Ciao questo è un breve video esplicativo del perché non ricomincerò a fare i cartoni settimanali sulla quarantena; spoiler per chi non se lo vòle guardà: perché non ci capisco più un cazzo e non so bene che dire, per fortuna ho scoperto che non è vero che te ammazzano la famiglia e te levano i diritti civili se a volte stai zitto e non dici la tua“, così scrive sulla sua pagina Facebook Zerocalcare, dove pubblica il suo ultimo cartoon

Michele Rech, questo il vero nome del fumettista, durante il lockdown del 2020 era stato ospite fisso della trasmissione televisiva di La7 Propaganda Live in cui ad ogni puntata mostrava un fumetto inedito della serie “Rebibbia Quarantine”.