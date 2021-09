Virano: “Tav raccoglie il testimone di Frejus”

Il direttore generale di Telt Mario Virano celebra il traforo del Frejus nel giorno in cui ricorre l’anniversario dei 150 anni dall’apertura dell’infrastruttura.

“A noi tocca raccogliere il testimone dall’epopea del 1871, quando con lo scavo del traforo del Frejus una classe dirigente di straordinario livello prese decisioni che ancora oggi ci permettono di vivere su quell’eredità: noi dobbiamo raccogliere il testimone e far vivere quell’epopea con opere nuove”. Così Virano in occasione di Vision Rail, calendario di eventi sul settore ferroviario organizzato da Telt con altri partner in occasione dell’anno europeo delle ferrovie.

“Vision Rail – ha spiegato Virano – nasce dal fatto che la Commissione europea aveva lanciato una consultazione per l’anno europeo della ferrovia, per il quale ci siamo mobilitati in molti. E’ un tema di grande attualità ma con profonde radici nel passato: 150 anni fa, il 17 settembre 1871 che come oggi era un venerdì, fu inaugurato il traforo del Frejus. E’ nata così l’idea di una serie di seminari, questo è il secondo, cui ne seguirà uno in novembre dedicato all’intermodalità. Ci segue un pubblico amplissimo fatto di esperti e istituzioni, nazionali ed europee. E’ un seme che viene gettato, i risultati saranno raccolti in un libro dedicato all’anno europeo della ferrovia”.

Per celebrare la ricorrenza oggi sarà anche inaugurata la mostra “Di pietra e ferro: 150 anni del Traforo del Fréjus” presso il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, piazza Carlo Alberto 8, a Torino. L’esposizione, promossa da TELT in collaborazione con il Museo Nazionale del Risorgimento in occasione dei 150 del tunnel del Frejus aperto il 17 settembre 1871, racconta lo scavo del primo traforo transalpino: storia, personaggi e innovazioni di una grande opera italo-francese ed europea.