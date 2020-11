Violenza contro le donne: la campagna “Il Pd ci mette la faccia”

Il Partito Democratico metropolitano torinese contro la violenza sulle donne “ci mette la faccia”. Un manifesto in cui i vari componenti dei Dem locali hanno la guancia colorata di rosso, simbolo quest’anno della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e uno slogan: “Facciamo luce sulla violenza”.

“E’ ormai un bollettino di guerra: nella pandemia gli unici delitti ad aumentare sono i femminicidi, addirittura triplicati durante il lockdown, che ha costretto spesso le vittime ad una convivenza forzata con i “carnefici”. Una catena ininterrotta di violenza che può e deve essere contrastata solo se a scendere in campo è tutta la nostra comunità.” spiegano dal Pd.

“Il 25 novembre – proseguono i Dem – non è il momento solo della denuncia ma anche dei bilanci, e le cifre del 2019 ci dicono che non c’è più tempo. Sono le donne soprattutto a pagare oggi gli effetti della crisi legata alla pandemia, dal punto di vista economico, sociale, sul lavoro. Le donne rappresentano la vera risorsa per il futuro, anche e sopratutto per la nostra città che deve uscire dallo stallo economico e ritrovare una dimensione di inclusione, di tutela dei diritti di tutte”.