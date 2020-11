L’impatto positivo dello streaming nei casinò online: modalità, giochi e vantaggi

Le piattaforme di gioco online hanno da poco accolto una novità più che interessante: la presenza di giochi in streaming. Ecco quali sono i più coinvolgenti e come funziona la tecnologia che li rende possibili!

I giochi live nei casinò online: quali sono, come funzionano, quali sono i loro vantaggi



Giocare in streaming significa giocare in tempo reale, grazie alla presenza di croupier esperti e telecamere puntate sul tavolo da gioco che permettono di monitorare l’andamento delle partite in corso. Questa tecnologia si può applicare a qualsiasi gioco da casinò, dalla roulette europea al blackjack, ed è proprio a questo tipo di giochi che è possibile giocare nei casinò online con Betfair: su questa piattaforma digitale è infatti presente un’apposita sezione dedicata ai giochi live, cioè a tutte le attività che è possibile portare avanti in live streaming, sia per quanto riguarda giochi tradizionali come “Baccarat Lobby” e “Blackjack Lobby”, che varianti speciali come “Quantum Roulette” e “All Bets Blackjack” che giochi da casinò ispirati a programmi televisivi come “Spin a Win” e “Hi-Lo”. L’apporto dello streaming in diretta è notevole: permette di migliorare l’esperienza di gioco e di consentire ai giocatori di interagire con i croupier, come in un casinò dal vivo, senza però perdere i vantaggi che comporta giocare online: orari più liberi, nessun problema di accesso, il diritto a varie promozioni esclusive e anche un bonus di benvenuto all’iscrizione.

La tecnologia dello streaming in diretta e on demand: modalità e piattaforme



Ma in cosa consiste esattamente lo streaming e come rende di fatto possibile giocare in tempo reale? Tanto per cominciare, la tecnologia dello streaming permette di trasferire contenuti in una rete dalla sorgente ai destinatari senza il bisogno che questi ultimi ne possiedano una copia. Ciò rende possibile, ad esempio, l’esistenza di piattaforme destinate alla condivisione di contenuti in streaming video come Netflix, NowTV, TIMVision, Amazon Prime Video e molte altre: tramite abbonamento è possibile accedere liberamente al catalogo di contenuti della piattaforma senza dover necessariamente acquistare ogni singolo film, telefilm o documentario che si desidera vedere. Il tipo di streaming destinato alle piattaforme di questo tipo è detto streaming on demand, su richiesta, in quanto viene scelto dal catalogo cosa riprodurre e si tratta sempre di programmi già conclusi; per i giochi live nei casinò online, invece, la tipologia di streaming adottata è quella dello streaming live, o streaming in diretta, durante il quale si assiste alla trasmissione dei contenuti in tempo reale. Per questo motivo, infatti, è dunque possibile giocare online come se si stesse partecipando a una partita dal vivo: l’unica differenza è che nella versione digitale live dei giochi più famosi è possibile verificare meglio l’andamento della partita, avendo sempre a disposizione tutti i dati e i punteggi di gioco.

Lo streaming rappresenta dunque un notevole miglioramento per l’esperienza di gioco digitale che è possibile portare avanti nei casinò online: l’interazione con i croupier, il monitoraggio dei propri punti e l’accesso a orari e a modalità di gioco più libere sono solo alcuni tra i più interessanti.