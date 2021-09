Vestito lungo, gli abbinamenti vincenti per la stagione invernale

Non importa che si parli di giornate passate in ufficio o di momenti trascorsi con gli amici: in tutti i casi, quando arriva l’inverno, l’abito lungo è un capo che ha sempre il suo perché se si punta a spiccare per eleganza e cura dell’outfit.

Tra le tante domande che è bene porsi quando si sceglie questo capo per i propri look della stagione fredda, un doveroso cenno deve essere dedicato agli abbinamenti migliori da mettere in primo piano. Le idee non mancano! Per rendersene conto basta ricordare la possibilità di indossare l’abito sopra a un must have della stagione invernale come il dolce vita. In questo caso, per quanto riguarda il primo capo è consigliabile orientarsi verso soluzioni con spalline sottili.

Per trovare l’alternativa più adatta alle proprie esigenze, si può dare un’occhiata alle proposte di vestiti lunghi di Twinset, brand italiano che, ogni anno, riesce a dare spazio a suggestioni eleganti quando arriva la stagione fredda. Tra abiti con stampe fiorate e sottovesti animalier – questa seconda opzione è particolarmente azzeccata sopra al dolce vita – la gamma di scelte è oggettivamente ampia!

Proseguendo con i consigli dedicati a chi vuole valorizzare l’abito lungo nella stagione invernale, passiamo a un mix che si presta benissimo nelle situazioni in cui non si ha paura di stupire. Di cosa stiamo parlando? Del connubio tra maxi maglione e abito con gonna vaporosa.

Anche in questo caso, si ha a che fare con un outfit versatile. Se si fa attenzione alla scelta dei colori, si tratta di un’opzione che può essere sfoggiata senza timore durante le giornate lavorative. Puntando su sfumature sgargianti o su maglioni con fantasie particolari – anche geometriche – si dà vita a un look che, durante le serate informali della stagione fredda, non può che aiutare a non passare inosservate.

Un’idea dedicata a chi, quando sceglie i dettagli del look, non può fare a meno di esaltare la propria grinta, è quella che vede l’incontro, nel medesimo outfit, dell’abito lungo e di un capo che ha attraversato i decenni, rimanendo sempre splendidamente affascinante e attuale: la giacca in pelle (o ecopelle).

Alleata preziosa di chi ha un animo rock e nessuna intenzione di mettere da parte questo aspetto del proprio modo di essere e di guardare il mondo, la giacca in pelle sul vestito lungo deve, per forza di cose, essere accompagnata dagli accessori giusti. In questo frangente, un posto d’onore spetta alla borsa di piccole dimensioni, meglio se di pelle anch’essa, e impreziosita da qualche borchia.