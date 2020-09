Vauro, la Ceccardi come un cane è al guinzaglio di Salvini

Fa discutere l’ultima vignetta di Vauro Senesi per Left, che in una vignetta rappresenta il segretario del Carroccio Matteo Salvini impegnato a tenere al guinzaglio, con due mani, una figura che non si vede, ma che ricorda un cane .”Al guinzaglio? Salvini difende la Ceccardi: “Azzardatevi a ripeterlo e la sciolgo”, “Ghrr”, “Ghrrr”. Chiaro il riferimento a Susanna Ceccardi candidata leghista per il centrodestra in Toscana.

La replica di Salvini alla vignetta di Vauro: “Che vergogna. La solita ipocrisia di una certa sinistra che si permette di denigrare e insultare chi non la pensa come loro.

Al disprezzo del Pd e all’odio da centro sociale rispondiamo con cuore, idee e coraggio. Forza Susanna Ceccardi!”