Sala Rossa, Carretto (M5s): “Le minoranze sono come quel marito che per far dispetto alla moglie…”

Monta la polemica dopo che i lavori del Consiglio comunale di Torino si sono chiusi in anticipo per mancanza del numero legale.

Damiano Carretto, consigliere comunale pentastellatto, oggi tra gli assenti, con un post sottolinea che “Sia lunedì scorso, che questo, ho avuto impegni personali, nulla a che vedere con la politica, che mi hanno impedito di partecipare al consiglio comunale. I miei colleghi erano adeguatamente informati di queste mie assenze”.

Quindi, evidenzia Carretto: “Chi parla di assenze strategiche è davvero male informato”.

“Piuttosto fa troppo ridere – continua Carretto – che la minoranza faccia cadere il numero legale quando si trattava di discutere i loro atti (visto che mi risulta che le delibere siano state approvate). E fa ancora più ridere che poi le stesse minoranze vengano a frignare con noi per il fatto che i loro atti non vengono mai discussi in consiglio comunale”.

“In pratica le minoranze han fatto come quel marito che per far dispetto alla moglie…”, conclude Carretto citando il vecchio adagio.