Vaccini over 60, sistema in tilt. Pd: “Altro flop di Regione”

Sono partite questa mattina le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid per la fascia di età 60-69 anni sul portale “Il Piemonte ti vaccina”. Ma in moltissimi hanno riscontrato problemi, con un sito eccessivamente lento che non accettava la documentazione e rendeva impossibile completare le domande.

Insomma, l’ennesimo problema per una campagna vaccinale che sta creando non pochi problemi a Cirio e alla sua giunta.

Al punto che anche il segretario del Partito Democratico piemontese Paolo Furia si pone alcuni interrogativi: “Perché questa mattina il sistema non era pronto ad accogliere le prenotazioni della fascia di età 60-69, dal momento che l’8 aprile era la data prevista e annunciata dalla Regione per l’avvio delle preiscrizioni? Perché annunciare date che poi non si è in grado di mantenere, suscitando aspettative che poi saranno, puntualmente, disattese?”

“Nessuno vuole speculare su queste problematiche – prosegue Furia – ma la Regione deve delle risposte ai tanti che, fidandosi delle istituzioni, in queste ore hanno tentato invano di accedere al sito delle prenotazioni”.

L’esponente Dem nota poi come “non è ancora completata la prima dose degli ultraottantenni, dei vulnerabili e dei disabili. La data che la Regione aveva previsto per il completamento di queste categorie era il 15 aprile. Ci auguriamo che sarà rispettata”.