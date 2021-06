Vaccini in vacanza tra Piemonte e Liguria: l’ok di Figliuolo

Vaccini in vacanza, ora si può fare. Il generale Figliuolo ha dato il via libera alla possibilità di farsi vaccinare nei luoghi di vacanza in Piemonte e Liguria. La proposta era stata avanzata nelle scorse settimane dai governatori delle due regioni Alberto Cirio e Giovanni Toti che avevano stabilito un accordo per cui chi si sposta da una regione all’altra durante il periodo di vacanza potrà farsi vaccinare nel luogo in cui si trova. Ora è arrivata anche l’ufficialità con la lettera in cui Figliuolo approva l’idea dei governatori.

“Ho sentito ora il presidente Giovanni Toti con cui abbiamo già siglato l’accordo per far sì che i piemontesi in vacanza in Liguria possano ricevere lì la seconda dose, così come per i liguri che trascorreranno le ferie in Piemonte. Stiamo mettendo a punto gli ultimi aspetti tecnici. Saremo operativi al più presto!” ha spiegato Cirio.

Vaccini in vacanza: altre informazioni

Dunque dopo l’ok di Figliuolo resta ancora da capire come si svolgeranno le vaccinazioni dei vacanzieri.

Nei prossimi giorni le due regioni spiegheranno modalità in cui si potrà aderire e cosa sia necessario fare nel specifico.

Quello che però è certo è che la possibilità di avvalersi del tampone fuori regione varrà solo per i richiami, ovvero le seconde dosi e non per le vaccinazioni nuove. Non solo. Per accedere al servizio sarà necessario fare soggiorni lunghi, di sicuro più di una settimana e molto probabilmente la necessità del vaccino andrà comunicata alla struttura stessa in cui si soggiornerà in modo che le asl possano attivare la vaccinazione.