Vaccini, Figliuolo: “Booster dopo 4 mesi dal 10 gennaio”. E il Piemonte punta a 50 mila dosi al giorno

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, è tornato in Piemonte dove questa mattina ha visitato l’hub vaccinale nella caserma degli Alpini Vian di Cuneo e ha annunciato che dal 10 gennaio il booster, terza dose del vaccino, sarà anticipata a 4 mesi dalla seconda dose.

“Darà un ulteriore impulso alla campagna; stiamo correndo per cercare di arginare la variante Omicron – dice -. Mi preoccupano ancora gli indecisi, un po’ di milioni di persone che potrebbero dare una mano ad arginare il virus e soprattutto queste varianti”.

Altra importante sfida quella di gestire i green pass in scadenza, ora che la validità è stata accorciata, come spiega il Governatore del Piemonte Alberto Cirio : “Dobbiamo convocare 375 mila persone in più rispetto alle previsioni entro il primo febbraio. Per questa ragione dalle 35 mila al giorno saliremo a 50 mila dosi giornaliere”.

“Tutti potranno vaccinarsi entro i tempi del loro green pass – ha poi rassicurato Cirio -. Nessuno deve preoccuparsi, la scadenza per tutti è al primo febbraio”, ricordando che tra il 25 e il 26 “abbiamo avuto oltre 16 mila inoculazioni”. Sulle somministrazioni della terza dose il Piemonte “è tre punti percentuali sopra la media nazionale” e questo “è il miglior segnale di gratitudine verso chi vaccina incessantemente tutti i giorni, a Natale e Santo Stefano e lo faranno anche a Capodanno”, ha concluso.