Vacanze al mare: le mete più ambite

L’estate si avvicina sempre di più ed è giunta l’ora di programmare le vacanze estive. Spostarsi con i traghetti è un’ottima idea per raggiungere le principali mete turistiche, per iniziare la vacanza già dal viaggio, ma anche per poter godere di tanto comfort e dei vari servizi a bordo dedicati a grandi e piccoli. Inoltre, non bisogna dimenticare che viaggiando con i traghetti è possibile imbarcare l’auto per potersi muoversi agevolmente una volta giunti a destinazione.

Quali sono le destinazioni più gettonate per la stagione estiva?

Sicilia, un evergreen di ogni estate

La Sicilia, l’isola più grande d’Italia, è da sempre una delle principali mete turistiche per la stagione estiva. Complice un clima mite, spiagge incantevoli e città ricche di arte, quest’isola permette di soddisfare i gusti di tutti. Ecco perché, tra le tratte più gettonate ci sono quelle che collegano la terraferma alla Sicilia con partenza da vari porti italiani.

Ad esempio, puoi prendere la nave Salerno Catania per raggiungere la Sicilia : si tratta di una soluzione molto vantaggiosa sia perché il porto di Salerno è facilmente raggiungibile dalle regioni vicine, sia perché il viaggio, che dura circa 14 ore, viene effettuato di notte e, quindi, si può tranquillamente dormire a bordo per arrivare riposati a destinazione. Da Salerno sono attive anche le tratte verso Palermo e Messina, altre due splendide location.

Non bisogna dimenticare che, a pochi chilometri dalle coste sicule, ci sono le Egadi e le Eolie, piccoli arcipelaghi che uniscono una natura incontaminata con mare cristallino e tanto divertimento, anch’esse un must per la stagione estiva.

Sardegna, non solo Costa Smeralda

Anche la Sardegna è sempre tra le destinazioni top per l’estate e, per il 2022, questo trend sembra essere confermato. Infatti, sono molte le tratte che collegano l’Italia con i principali porti di questa bellissima isola. Conosciuta soprattutto per il mare cristallino e per il divertimento notturno dove si recano tanti VIP e personaggi del jet set, in realtà la Sardegna offre tanto altro.

Le compagnie che effettuano il trasporto passeggeri e veicoli verso la Sardegna sono molte e raggiungono località situate in ogni zona dell’Isola.

Se oltre al mare si è appassionati di arte e cultura, allora si possono scegliere le tratte che giungono a Cagliari. Questa città, infatti, può essere visitata anche in pochi giorni ed è da vedere il bastione di Saint Remy, il Poetto, la torre dell’Elefante e la torre di San Pancrazio.

Tra i posti più belli della Sardegna bisogna annoverare La Maddalena, un piccolo arcipelago Patrimonio dell’umanità Unesco. Qui la protagonista è la natura ed è la meta ideale per gli amanti del trekking e del birdwatching.

Puglia e isole Tremiti: mare da favola

La Puglia è da sempre una delle location più ambite per le vacanze estive. Non solo il Salento che offre mare e divertimento notturno adatto soprattutto per un turismo giovane o Alberobello, una piccola e caratteristica località dove sorgono i trulli, famose abitazioni di forma conica, ma anche delle splendide isole.

Le Tremiti, infatti, sono delle piccole isole che possono essere raggiunte facilmente con il traghetto da Termoli, in Molise, e che si caratterizzano per una natura selvaggia, mare cristallino e trasparente e un’ottima offerta gastronomica.