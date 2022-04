Ream 2, chiesto rinvio a giudizio per Fassino

Chiesto il rinvio a giudizio per l’ex sindaco sindaco di Torino Piero Fassino per il procedimento denominato ‘Ream 2’ . La procura del capoluogo piemontese lo ha chiesto per lui e per gli altri indagati. Lo si appendere dall’ANSA. L’udienza preliminare si aprirà il 7 settembre. La vicenda è legata all’iter per la vendita dell’area ex Westinghouse e risale al 2012-13, quando la città era amministrata dal centrosinistra.

Secondo il pm Gianfranco Colace e la Guardia di finanza si sarebbero verificate delle irregolarità. Nell’inchiesta si era ipotizzata la turbativa d’asta.