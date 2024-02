Un passo nello stile: la guida per l’uomo moderno alla raffinatezza delle sneakers

Le sneakers, ovvero la scarpa sportiva per eccellenza, stanno vivendo una rinascita e anche gli uomini stanno scoprendo la loro versatilità.

Infatti la scarpa da ginnastica o da running non è più solamente una calzatura da utilizzare in palestra o per andare a correre. Ma diventa anche scarpa da indossare tutti i giorni abbinata a un abbigliamento casual oppure a un outfit più elegante, ad esempio per andare in ufficio.

Questa possibilità è data dall’ampia scelta di modelli presenti sul mercato, con stili e forme che si adattano a diversi stili. Da quello più classico a cui abbinare sneakers basse e dalle forme morbide a un outfit streetwear, a cui puoi accostare scarpe sportive alte.



Scegli le scarpe sportive più adatte al tuo stile

Scegliere le scarpe sportive più adatte al proprio stile non è sempre un’impresa facile, proprio per la grande quantità di modelli disponibili. Tuttavia nella scelta delle scarpe uomo sneakers da abbinare al tuo outfit ti suggeriamo di considerare:

colore : il primo aspetto da considerare per creare l’ abbinamento perfetto è senza dubbio quello cromatico . Se le scarpe sono tinta unita è più semplice trovare il giusto match , ma se le sneakers hanno degli inserti colorati , devi fare attenzione che ogni nuance sia ripresa nel tuo outfit ;

: il primo aspetto da considerare per creare l’ è senza dubbio quello . Se le scarpe sono tinta unita è più semplice trovare il , ma se le sneakers hanno degli , devi fare attenzione che ogni nuance sia ripresa nel tuo ; forma : per un abbigliamento casual ma di taglio più classico potresti optare per scarpe con tomaia stretta e punta arrotondata, stile anni ‘80. Mentre se il tuo outfit è più audace e vivace potresti scegliere delle sneakers a punta, come nei modelli da running, oppure scarpe dalla forma più larga per uno stile streetwear ;

: per un abbigliamento casual ma di potresti optare per scarpe con stile anni ‘80. Mentre se il tuo outfit è più audace e vivace potresti scegliere delle sneakers a punta, come nei modelli da running, oppure scarpe dalla forma più ; altezza : le classiche scarpe da ginnastica sono basse e ben si adattano a un outfit casual ma di taglio classico , mentre se prediligi un abbigliamento più vivace puoi scegliere sneakers più alte sopra la caviglia;

: le classiche sono e ben si adattano a un outfit casual ma di taglio , mentre se prediligi un puoi scegliere sneakers più sopra la caviglia; rifiniture : una lavorazione particolare , un inserto colorato o la presenza di decorazioni possono impreziosire il tuo outfit ;

: una , un colorato o la presenza di decorazioni possono ; comfort: l’eleganza è importante, ma anche la comodità vuole la sua parte. Per questo ti suggeriamo di scegliere sneakers ben ammortizzate, realizzate con materiali traspiranti e che offrono il giusto sostegno all’arco plantare.



Su escarpe.it trovi le migliori marche di sneakers da uomo

Nel negozio online escarpe.it riuscirai a trovare la scarpa giusta per te, scegliendo tra le migliori marche di sneakers da uomo. Ti basterà impostare la ricerca selezionando il tuo brand preferito e il sistema ti mostrerà tutti i modelli disponibili. Avrai a disposizione le marche più classiche di scarpe da ginnastica, come Adidas, Fila, Joma, Kappa o Puma.

Brand, sinonimo di eleganza come Calvin Klein o Emporio Armani, oppure brand dello stile streetwear come le sneakers marca Vans. Guarda questo link: https://escarpe.it/c/escarpe/marca:vans

Ottimizza la tua ricerca con i filtri

Dopo aver impostato la tua marca preferita su escarpe.it, ottimizza la tua ricerca con i filtri a disposizione. In questo modo otterrai risultati più aderenti alla tua ricerca e sarà più facile individuare le sneakers dei tuoi sogni. Potrai impostare i seguenti parametri: