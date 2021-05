Tragedia di Stresa, morto anche il bimbo di 9 anni

Non ce l’ha fatta il bimbo più grande coinvolto nell’incidente della funivia di Stresa, quando una cabina che portava al Mottarone si è staccata a 300 metri dall’arrivo.

Il piccolo di cui ancora non si conoscono le generalità era arrivato in condizioni critiche e i medici del Regina Margherita lo avevano dovuto rianimare per sei minuti. Il bimbo aveva trauma cranico e toracico e diverse fratture e contusioni.

Restano critiche anche le condizioni del piccolo di circa 5 anni operato nel pomeriggio è attualmente sedato.