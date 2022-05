Tour Dem a Grugliasco: presentata la lista per le amministrative

Venerdì 29 aprile Tour Dem ha fatto tappa a Grugliasco. Nella sala gremita dell’auditorium Paradiso, i consiglieri regioanli, introdotti dal capogruppo Raffaele Gallo, hanno sottolineato cosa non è stato fatto dalla Giunta Cirio, gli errori di un centro destra che oggi più che mai si presenta disunito e litigioso al governo della Regione.





A Grugliasco l’incontro ha avuto duplice finalità: quella di informare sull’attività del gruppo consiliare ma soprattutto di dare sostegno al candidato sindaco del centrosinistra Emanuele Gaito che ha presentato la lista delle candidate e dei candidati PD alle prossime amministrative: volti noti e molte novità che testimoniano l’impegno al rinnovamento del partito democratico di Grugliasco. Tutti i consiglieri uscenti, eccezione il capogruppo Pier Paolo Soncin, hanno scelto di ricandidarsi. Accanto a loro giovani alla prima esperienza elettorale e volti noti nel civismo che hanno scelto di correre in questa campagna per le amministrative 2022. “E’ una squadra fatta da 24 candidati – spiega Emanuele Gaito, candidato Sindaco del centrosinistra – 13 donne e 11 uomini. Abbiamo lavorato per avere una squadra eterogenea, composta da più esperienze e da storie diverse che arrivano dal mondo del sociale, della scuola, dell’università. E’ una bella lista, che rispecchia la vitalità e la passione che Grugliasco ha saputo trasferire in questi anni di oculata amministrazione nei suoi cittadini per la città. C’è voglia di fare, di essere attivi protagonisti per lo sviluppo della comunità. Lo slogan “un altro passo avanti” presenta proprio questo desiderio. Oggi abbiamo scarpe per correre e fiato per trasferire alla politica le esigenze di una città che cresce”.