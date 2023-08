Torna la Festa de L’Unità a Torino e dà il via alla campagna per le Regionali 2024

Torna l’appuntamento settembrino con la Festa de L’Unità di Torino, che si svolgerà in Piazza D’armi dal 2 al 18 settembre. Un programma di eventi e dibattiti, uniti alla solita area ristoro e momenti musicali, a cui si aggiungono spazi tematici rivolti a donne e giovani.

Tra i nomi del nazionale che saranno a Torino, la segretaria del Pd nazionale Elly Schlein che sabato 15 settembre, alle ore 21, sarà intervistata dal direttore de La Stampa Massimo Giannini. Nel pomeriggio, alle 18.30, ci sarà anche Gianni Cuperlo. Mentre un momento di intervista del sindaco Stefano Lo Russo è previsto per domenica 10 settembre, il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini sarà presente giovedì 7 settembre.

“Abbiamo voglia e necessità di ritrovarci insieme, con la nostra comunità, con la nostra storia e con le nostre tradizioni, per confrontarci ancora e approfondire i temi a carattere nazionale e locale che ci devono vedere protagonisti contro questo Governo di destra” ha dichiarato il segretario del Pd di Torino, Marcello Mazzù. “La Festa – prosegue – sarà ricchissima di appuntamenti, di ospiti importanti, di dibattiti che ruoteranno intorno ad alcuni concetti chiave: la difesa della sanità pubblica, il diritto al lavoro equo e dignitoso, la promozione della transizione ecologica e digitale, il diritto alla casa e molti altri temi per approfondire l’attualità. La Festa sarà anche una tappa in vista della prossima, importantissima, campagna elettorale per la nostra Regione e per l’Europa”.