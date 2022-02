Era su un treno della metropolitana di Torino che viaggiava in direzione Bengasi quando ha avuto un malore che gli è stato fatale. Un uomo infatti si è accasciato a terra richiedendo l’intervento dei soccorsi. Il convoglio è stato fermato e sono intervenuti per primi gli addetti Gtt con massaggio cardiaco e defibrillatore e poi i soccorsi del 118.

Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Il servizio di metropolitana lungo la tratta è stato momentaneamente sospeso e sostituito da autobus.