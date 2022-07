Torino-Lione, venerdì a Torino riunione del nuovo osservatorio. No Tav: “Tavoli per devastare la valle”

E’ stato convocato per venerdì a Torino il nuovo osservatorio per la Torino-Lione, in cui l’amministrazione Lo Russo ha deciso di rientrare dopo che Appendino e maggioranza Cinque Stelle ne erano usciti. “Partecipare a questi tavoli è utile solo a chi vuole devastare la Valle di Susa. Serve come successo negli ultimi incontri europei sui corridoi di mobilità a portare a casa altre risorse per devastare e sprecare denaro pubblico” dichiara il Movimento No Tav secondo cui l’Osservatorio “serve a far credere all’opinione pubblica e alle vere vittime delle grandi opere che queste ultime sono “condivise” da chi le subisce”. “Sentiamo da tanti anni il ripetersi di alcune assurde giustificazioni propedeutiche alla partecipazione per recuperare materiale e informazioni. Falso i materiali e le informazioni si recuperano con un metodico lavoro di accesso agli atti pubblici nei vari depositi dei progetti presso i protocolli degli enti coinvolti”. “Fare gli interessi della Valle di Susa non vuol dire dunque sedersi con chi la vuole devastare o comprare”, concludono i No Tav.