Torino, grave ciclista 18enne investito da auto

È ricoverato al Cto di Torino in prognosi riservata un ciclista di 18 anni investito questo pomeriggio, 2 giugno, a Roletto, in provincia di Torino.

Il ragazzo è stato colpito da una Peugeot 208 in via Santa Brigida angolo via Galilei intorno alle 16. Sul posto i carabinieri e il 118.

Il 18enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale, con un codice rosso. Avrebbe riportato traumi al cranio e al torace e una lesione a una gamba.

Sono ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Un altro incidente che ha visto coinvolto un ciclista si è verificato in corso Casale a Torino, in questo caso il ciclista è stato ricoverato sempre al Cto per una caduta dalla bici. l’uomo, 49 anni, ha riportato un trauma alla colonna vertebrale. E’ stato portato in ospedale con un’ambulanza medicalizzata.