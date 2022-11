Torino Film Festival, polemica su film No Tav. Augusta Montaruli attacca Steve Della Casa￼

La sottosegretaria all’Università Augusta Montaruli (Fdi) contro Steva della Casa e la selezione artistica del Torino film festival, di cui domani sarà inaugurata la 40esima edizione e nel cui programma vi è anche, all’interno della sezione ‘Dei conflitti e delle idee’

un film su Lotta continua e uno sulla Tav .

Montaruli posta uno screen dalla pagina Instagram del film sul movimento No Tav “La scelta”, che ha pubblicato un post che inizia così: “In questi dieci anni di lavorazione del film abbiamo vissuto nel movimento No Tav in una forte consonanza ideale con esso”.

Post a cui Montaruli replica: “Se si mette come direttore artistico di Torino film festival Steve Della Casa il risultato è questo: ‘consonanza ideale’ con chi attacca ogni giorno operai e polizia e ulula pure alla repressione dello Stato dimenticando che è proiettato grazie al contributo pubblico”.

Il direttore del Torino film festival Steve Della Casa, parlando dei due film ‘politici’ in concorso, questa mattina ha dichiarato: “Quello su Lotta continua, tema che conosco bene (ne è stato militante negli anni ’70, ndr), è molto equilibrato e montato benissimo. Il film sui No Tav è invece molto più squilibrato”, ha ammesso Della Casa, “ma racconta le persone prima ancora delle loro scelte”.