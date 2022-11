Drivalia è il nuovo sponsor di Basket Torino

La mobilità green targata Drivalia arriva sotto canestro. A seguito del recente rebranding, la nuova società di mobilità e noleggio del Gruppo FCA Bank scende in campo in categoria A2 in qualità di sponsor di Reale Mutua Basket Torino.

Drivalia supporterà la squadra mettendo quattro vetture a disposizione del team e dei giocatori, oltre a fornire ai dipendenti delle agevolazioni sulle formule di mobilità. La sponsorship incentiverà la mobilità condivisa e sostenibile: nel corso della stagione verranno lanciate delle promozioni dedicate ai tifosi gialloblù, che potranno approfittare dei servizi offerti da Drivalia.

Si tratta della seconda sponsorship in ambito sportivo per il nuovo brand, dopo quella con l’Hellas Verona FC. “Dopo gli stadi, la mobilità sostenibile di Drivalia esordisce anche nei palazzetti italiani, accompagnando i cestisti gialloblù per tutta la stagione”, ha affermato Paolo Manfreddi, CEO di Drivalia. “Siamo lieti di questa partnership: Basket Torino potrà contare su un partner innovativo, impegnato a offrire soluzioni di mobilità sempre più democratiche e attente all’ambiente”.