Torino, adesivi con agenti Municipale con cappio al collo, Appendino: “Vergognosi”

“Gli adesivi apparsi a Torino contro la nostra Polizia Municipale sono vergognosi. Tutta la mia vicinanza a chi lavora ogni giorno per noi e per il rispetto delle regole”. E’ ciò che ha scritto la sindaca Chiara Appendino dal proprio profilo Twitter riguardo gli adesivi comparsi ieri in città.

Negli stikers viene raffigurato un agente della Polizia Municipale mentre scrive una multa con un cappio al collo e una scritta che richiama la sigla acab (All Cops Are Bastard ndr), sigla utilizzata internazionalmente per attaccare le forze dell’ordine.