Torino 2021, oggi si depositano le liste: Partito Comunista il primo a farlo

E’ oggi la giornata in cui si depositano le liste elettorali per le elezioni amministrative di Torino 2021. Da quanto questa mattina alle otto i servizi elettorali della Città hanno aperto i cancelli sono già 14 le liste presentate.

Prima tra tutte quella del Partito Comunista che sostiene la candidata sindaca Giusi Greta Di Cristina. I militanti sono arrivati già ieri sera alle 21 con sedie, sdraio e caffè per passare la notte davanti all’ufficio, organizzati in una vera e propria staffetta. “La tradizione comunista – spiegano il segretario regionale e il responsabile organizzativo del partito, Matteo Mereu ed Eugenio Scaramozzino – da sempre ci porta ad essere tra i primi a consegnare le liste alle elezioni. Non abbiamo struttura nè dipendenti ma, nonostante questo, siamo l’unico partito che in contemporanea ha presentato la lista è organizzato la festa di partito”.

Poco dopo è stata deposita anche la lista del candidato sindaco Angelo D’Orsi e quella di Ugo Mattei. I Moderati sono stati i primi ad arrivare per il centrosinistra di poco preceduti da Torino Bellissima di Paolo Damilano.