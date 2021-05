Tentano di rubare vestiti infilandoli sopra i loro, presi ladri in via Lagrange

Si sono finti clienti che provavano vestiti per poi indossarli, uno sopra l’altro e tentare la fuga. E’ accaduto in uno store sportivo di via Lagrange, nel cuore di Torino. Protagonisti due giovani di 25 e 26 anni di origini marocchine che hanno afferrato due paia di scarpe e diversi indumenti di marca. Poco dopo hanno tentato di uscire dal negozio senza acquisti.

Ma ad accorgersi del far sospetto dei due il vigilantes dello store che li ha fermati: addosso avevano complessivamente 130 euro di capi di abbigliamento e sono stati arrestati dalla polizia per tentato furto in concorso.