Aggredisce la fidanzata due volte in tre giorni per gelosia

Era convinto che la fidanzata vedesse altri uomini e accecato dalla gelosia non è più riuscito a contenere la sua furia. Così durante un litigio ha strattonato la ragazza e le ha rubato il telefonino per cercare le prove del tradimento. Poco dopo però l’uomo pentito per quanto accaduto ha restituito il cellulare ai genitori della ragazza che nel frattempo era andata al pronto soccorso per farsi medicare mentre il fidanzato veniva denunciato per rapina dagli agenti del Commissaria di Madonna di Campagna, a Torino.

Tre giorni dopo si ripresenta a casa della donna che lo fa entrare. Ma la pace dura poco. La mattina seguente ancora una volta l’uomo chiede alla compagna se stesse vedendo altre persone e alla risposta negative di lei inizia a colpire con calci e pugni i muri in cartongesso dell’appartamento danneggiandoli. Le urla della ragazza hanno fatto si che i vicini dessero l’allarme facendo intervenire la polizia che ha arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia.